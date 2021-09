Verissimo ospiti di sabato 25 settembre e domenica 26 settembre 2021, le anticipazioni di oggi e domani (Di sabato 25 settembre 2021) Verissimo ospiti 25 settembre e 26 settembre ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 25 settembre 2021)25e 26...

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo ospiti A 'Verissimo' Kerem Bürsin: 'Hande Erçel è la persona che ho scelto' Tanti gli ospiti di oggi nel pomeriggio del 25 settembre, tra i quali ha destato stupore, attesa e ... atteso da gran parte del mondo negli studi di Verissimo ha raccontato senza filtri la sua vita, ...

FELICITA, MAMMA PIERO CHIAMBRETTI/ 'Dopo la sua morte pensavo di non tornare in TV' Piero Chiambretti è uno degli ospiti di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. Il conduttore ricorda sua mamma Felicita, morta qualche tempo fa a causa del Covid. 'Dopo la sua morte ho pensato di non tornare più in TV', ...

“Verissimo”: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin Tv Sorrisi e Canzoni Domenica 26 settembre parte Vera Allegria, la Champions League della Risata E’ una sorta di Champions League della risata, con due match di andata e ritorno nei quali 2 artisti si aggiudicheranno le semifinali che si svolgeranno a Gennaio 2022, il tutto contornato da interven ...

Piero Chiambretti a Verissimo: “Non volevo tornare in Tv”, il suo dramma Verissimo, Piero Chiamabretti fa una confessione: "Non volevo tornare in Tv" Tra gli ospiti di oggi di Verissimo c'è anche Piero Chiambretti. Difatti ...

