Verissimo, il campione olimpico Luigi Busà: 'Mio padre ha sempre creduto in me, anche se ero cicciottello' (Di sabato 25 settembre 2021) Luigi Busà , medaglia d'oro di karate alle Olimpiadi di Tokyo, è stato ospite a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato del rapporto col padre , nonchè suo ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021), medaglia d'oro di karate alle Olimpiadi di Tokyo, è stato ospite a, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato del rapporto col, nonchè suo ...

