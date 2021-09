Venezia, violentava la figlia della compagna mentre lei era in ospedale: “Così fanno papà e figli” (Di sabato 25 settembre 2021) Venezia, violentava la figlia della compagna mentre lei era in ospedale. Costringeva la figlia della compagna a vedere con lui filmati pedopornografici sull’Ipad. “Questo è quello che fanno i genitori con i figli” le diceva per poi costringerla a subire violenza a soli 6 anni. Una storia terribile che arriva da Venezia. La madre della piccola ha denunciato tutto alle autorità dopo aver scoperto casualmente cosa stesse accadendo. La costringeva a vedere filmati pedopornografici sull’Ipad dicendole che quelle immagini raffiguravano “quello he fanno i bambini con i genitori”. Dopo averle fatto vedere i ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 25 settembre 2021)lalei era in. Costringeva laa vedere con lui filmati pedopornografici sull’Ipad. “Questo è quello chei genitori con i” le diceva per poi costringerla a subire violenza a soli 6 anni. Una storia terribile che arriva da. La madrepiccola ha denunciato tutto alle autorità dopo aver scoperto casualmente cosa stesse accadendo. La costringeva a vedere filmati pedopornografici sull’Ipad dicendole che quelle immagini raffiguravano “quello hei bambini con i genitori”. Dopo averle fatto vedere i ...

