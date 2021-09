“Vederlo segnare molto bello” | parole al miele dell’allenatore

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 settembre 2021) Avvio straordinario del Milan di Stefano Pioli che, con la vittoria sullo Spezia di oggi, arriva a quota 16 punti nelle prime sei di campionato. Il Milan continua a volare, battendo lo Spezia per 2-1 con il primo – storico – gol di Daniel Maldini e la rete di Brahim Diaz in risposta al provvisorio pari di Verde. Il mister rossonero commenta così ai microfoni di DAZN: "È una grande vittoria. Abbiamo giocato bene, ma non benissimo. Però vincere queste partite significa avere una forza mentale importante e questa è la strada giusta". Su Daniel Maldini, oggi in gol al debutto da titolare con la squadra rossonera, dice: "Ha tecnica, talento e sa inserirsi. Può fare di più nello smarcarsi. Potrà darci soddisfazioni in futuro".