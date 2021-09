Vasco Errani in tour nel Casertano: incontro coi lavoratori ex Jabil e coi candidati sindaci (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMarcianise (Ce) – Un tour durato un’intera giornata quello del senatore Vasco Errani di Liberi e Uguali – Articolo Uno in provincia di Caserta. Più volte governatore della Regione Emilia Romagna e commissario straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia, Vasco Errani è attualmente vicepresidente della Commissione Bilancio. La giornata è iniziata incontrando, insieme al segretario provinciale Alessandro Tartaglione ed il segretario cittadino di Articolo Uno Peppe Madonna, una delegazione di lavoratori della Orefice Generators Marcianise (ex Jabil). Il senatore ha ascoltato l’incredibile vicenda che ha visto protagonisti, loro malgrado, i 23 lavoratori che dopo un anno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMarcianise (Ce) – Undurato un’intera giornata quello del senatoredi Liberi e Uguali – Articolo Uno in provincia di Caserta. Più volte governatore della Regione Emilia Romagna e commissario straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia,è attualmente vicepresidente della Commissione Bilancio. La giornata è iniziata incontrando, insieme al segretario provinciale Alessandro Tartaglione ed il segretario cittadino di Articolo Uno Peppe Madonna, una delegazione didella Orefice Generators Marcianise (ex). Il senatore ha ascoltato l’incredibile vicenda che ha visto protagonisti, loro malgrado, i 23che dopo un anno ...

Advertising

anteprima24 : ** Vasco #Errani in #Tour nel #Casertano: #Incontro coi #Lavoratori ex Jabil e coi #Candidati sindaci **… - articolounobas : RT @Arturo_Scotto: Domani a Napoli con @sruotolo1 e Vasco Errani per #NapoliSolidale. #Manfredisindaco - coisverona : RT @Arturo_Scotto: Domani a Napoli con @sruotolo1 e Vasco Errani per #NapoliSolidale. #Manfredisindaco - articoloUnoMDP : RT @Arturo_Scotto: Domani a Napoli con @sruotolo1 e Vasco Errani per #NapoliSolidale. #Manfredisindaco - carutig : RT @Arturo_Scotto: Domani a Napoli con @sruotolo1 e Vasco Errani per #NapoliSolidale. #Manfredisindaco -