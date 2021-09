Varese - Brescia è Vertemati contro Magro. Subito il duello tra coach debuttanti (Di sabato 25 settembre 2021) La prima giornata propone Subito due derby regionali. A Bologna c'è Fortitudo - Reggio Emilia, ma quello più atteso è la sfida tutta lombarda Varese - Brescia (ore 17.15; diretta Eurosport 2) che ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) La prima giornata proponedue derby regionali. A Bologna c'è Fortitudo - Reggio Emilia, ma quello più atteso è la sfida tutta lombarda(ore 17.15; diretta Eurosport 2) che ...

Advertising

BasketMagazine : New post: Varese-Brescia- Vertemati: “Dovremo esser bravi a navigare dentro la partita”. Magro: “L’esordio in campi… - LeonessaBrescia : Tutte le info su Openjobmetis Varese ?? Germani Brescia ?? - PallVarese : Come?? Dove?? Quando?? Tutte le informazioni che vi servono su Varese-Brescia ?? - basketinside360 : Varese-Brescia, Magro: 'Sento fiducia e responsabilità, vogliamo competere' - - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Pall. Varese, Vertemati: “Contro Brescia dovremo esser bravi a ‘navigare’ all’interno della partita” -