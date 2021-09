Vangelo del giorno | Luca 9 | 43b-45 – Audio e commento Papa Francesco

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 25 settembre 2021) Lo spunto daldi oggi 25 Settembre 2021, Sabato: “non capivano queste parole: restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso”. XXV settimana Tempo Ordinario – I settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo9,43b-45 In quel, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, L'articolo proviene da La Luce di Maria.