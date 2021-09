Validato il Gratta e Vinci rubato a Napoli | a breve i soldi all' anziana vincitrice

Advertising

La commissione per la validazione dele vinci da mezzo milione di euro, rubato nelle settimane scorse a una anziana di 69 anni di Napoli, ha autorizzato Lotterie Nazionali all'avvio delle procedure per il pagamento del premio. Ora ...Si è riunita ieri la commissione di Adm per la validazione del da mezzo milione di euro che era stato rubato nelle settimane scorse ad una signora napoletana di 69 anni. A quanto si apprende, la ...Si è riunita ieri la commissione di Adm per la validazione del Gratta e vinci da mezzo milione di euro che era stato rubato nelle settimane scorse ad una signora napoletana di 69 ...Il tagliando vincente era stato sottratto dal tabaccaio, che era fuggito ed era stato rintracciato e arrestato. L'uomo ha chiesto scusa.