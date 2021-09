Valeria Golino, il rapporto con Scamarcio: “Ci evitiamo affettuosamente” (Di sabato 25 settembre 2021) Valeria Golino è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale, ma c’è una cosa che non ha mai nascosto: l’affetto per Riccardo Scamarcio. L’attrice ha parlato del rapporto con il suo ex compagno in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia: un legame, che nonostante la fine del loro amore, non si è mai interrotto del tutto. Del resto la loro storia è stata lunga e intensa: galeotto fu il set cinematografico del film Texas dove si incontrarono per la prima volta nel 2006. Per dieci anni i due sono stati legati da un grande amore, vissuto sempre il più possibile lontano dai riflettori. Poi la decisione improvvisa di lasciarsi a un passo dalle nozze. I motivi della rottura tra i due non sono mai stati svelati né dalla Golino né da Scamarcio, ma l’attrice ... Leggi su dilei (Di sabato 25 settembre 2021)è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale, ma c’è una cosa che non ha mai nascosto: l’affetto per Riccardo. L’attrice ha parlato delcon il suo ex compagno in una lunga intervista concessa al settimanale Grazia: un legame, che nonostante la fine del loro amore, non si è mai interrotto del tutto. Del resto la loro storia è stata lunga e intensa: galeotto fu il set cinematografico del film Texas dove si incontrarono per la prima volta nel 2006. Per dieci anni i due sono stati legati da un grande amore, vissuto sempre il più possibile lontano dai riflettori. Poi la decisione improvvisa di lasciarsi a un passo dalle nozze. I motivi della rottura tra i due non sono mai stati svelati né dallané da, ma l’attrice ...

Advertising

CesconMichela : RT @mymovies: Occhi blu, guarda l'inizio del film con Valeria Golino. Da giovedì 8 luglio al cinema, distribuito da @IWonderPictures #occhi… - CesconMichela : RT @Serenahvabbe: Il film #occhiblu di Michela Cescon con Valeria Golino, Jean-Hugues Anglade, Ivano De Matteo e Matteo Olivetti , promette… - _isthatsara : Valeria Golino totalmente inaspettata, ma io l’adoro sempre #TheMorningShow - PunkLullaby : Ma che ci fa Valeria Golino in the morning show - _KatiaPa : Ma c'è Valeria Golino in #themorningshow -