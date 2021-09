Valentino | “Dimostrerò la mia estraneità ai fatti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La misura degli arresti domiciliari per l’ex sindaco di Sant’Agata de’ Goti e segretario del Pd, Carmine, ha fatto molto rumore. Conferenza stampa dei Dem organizzata velocemente. Nel corso della stessa, è stata letta anche la lettera cheha inviato al Pd nazionale per annunciare le sue immediate dimissioni. “A seguito deiaccaduti in data odierna che hanno portato all’applicazione di una misura cautelare nei miei confronti, sebbene avrò modo di dimostrare nelle sedi competenti la mia(anche se trattasi di datti remoti, di circa 4 anni fa), mi sospendo con immediatezza dal PD e rassegno le dimissioni dalla carica di segretario provinciale del partito. Firmato, Carmine”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.