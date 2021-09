Valentina Vignali, il suo cane sparisce e mentre lo cerca i ladri le svaligiano casa: “I due fatti sono collegati, che schifo”. Lo sfogo su Instagram (Di sabato 25 settembre 2021) sono state 48 ore di apprensione per Valentina Vignali, l’ex gieffina e cestista di Rimini. mentre lei si trovava a Milano per la Fashion Week (è anche una influencer, seguita da 2.4 milioni di follower) il suo cane, un tenero golden retriever di nome Muffin, è sparito improvvisamente nei pressi di un locale di Marino (Città Metropolitana di Roma Capitale). A quel punto Valentina ha lanciato un appello social: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021)state 48 ore di apprensione per, l’ex gieffina e cestista di Rimini.lei si trovava a Milano per la Fashion Week (è anche una influencer, seguita da 2.4 milioni di follower) il suo, un tenero golden retriever di nome Muffin, è sparito improvvisamente nei pressi di un locale di Marino (Città Metropolitana di Roma Capitale). A quel puntoha lanciato un appello social: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamoto fino a tarda notte ma niente. È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi ...

