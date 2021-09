Valentina Vignali, disperazione per il cane Muffin: “Sparito da 48 ore, riportatemelo” (Di sabato 25 settembre 2021) Valentina Vignali, cestista e influencer, ha partecipato al GFVip qualche anno fa. La ragazza, seguitissima sui social, in questi giorni ha raccontato un episodio grave che l’ha costretta a mobilitare anche i fan. Vediamo cosa è successo nello specifico. TERRORE PER Muffin – La Vignali ha trascorso 48 ore di puro terrore. La cestista vive L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 settembre 2021), cestista e influencer, ha partecipato al GFVip qualche anno fa. La ragazza, seguitissima sui social, in questi giorni ha raccontato un episodio grave che l’ha costretta a mobilitare anche i fan. Vediamo cosa è successo nello specifico. TERRORE PER– Laha trascorso 48 ore di puro terrore. La cestista vive L'articolo

Advertising

MediasetTgcom24 : Valentina Vignali in panico: ladri in casa a Roma e cane sparito #valentinavignali - infoitcultura : Valentina Vignali, l'appello su Instagram: «Ho perso il mio cane, aiutatemi a ritrovarlo» - infoitcultura : Valentina Vignali shock: davvero le indossa? Scelta alternativa per lei - infoitcultura : Sparito Muffin, il cane di Valentina Vignali. Appello sui social: “Aiutatemi” - infoitcultura : Valentina Vignali è disperata, il VIDEO commovente con l’amico preferito: “Voglia di te…” -