Vaccino Covid, Speranza: “Negli ultimi giorni c’è stato un aumento significativo delle prime dosi” (Di sabato 25 settembre 2021) “Siamo ancora dentro la pandemia, ma i risultati della campagna di vaccinazione sono molto incoraggianti: stamattina siamo al 77,4% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo, a 83.600.000 dosi somministrate, un numero molto significativo che sta crescendo e Negli ultimi giorni, grazie alle scelte fatte, c’è un aumento significativo delle prime dosi e questo ci mette nelle condizioni di poter governare meglio l’epidemia”. Lo ha riferito il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo a “Futura 2021” la tre-giorni promossa dalla Cgil L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) “Siamo ancora dentro la pandemia, ma i risultati della campagna di vaccinazione sono molto incoraggianti: stamattina siamo al 77,4%persone vaccinabili che hanno completato il ciclo, a 83.600.000somministrate, un numero moltoche sta crescendo e, grazie alle scelte fatte, c’è une questo ci mette nelle condizioni di poter governare meglio l’epidemia”. Lo ha riferito il ministro della Salute Roberto, intervenendo a “Futura 2021” la tre-promossa dalla Cgil L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

amnestyitalia : Mentre i paesi ricchi si ritrovano con milioni di dosi di #vaccino in più, in alcuni paesi gli operatori sanitari n… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Aumento significativo delle prime dosi di vaccino' anti Covid #ANSA - RobertoBurioni : Sono stati somministrati 4 miliardi di vaccini senza conseguenze rilevanti in termini di effetti collaterali. Se fo… - Inter_Rompi : @Irena67516527 il Covid esiste purtroppo. Speriamo trovino presto un vaccino efficace p che in alternativa si decid… - SienaFree : Test rapidi per la misurazione degli anticorpi post vaccino o infezione da Covid-19: piano di screening grazie a Co… -