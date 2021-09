Vaccino Covid, Speranza: “Aumento significativo delle prime dosi” (Di sabato 25 settembre 2021) Il green pass, obbligatorio dal 15 ottobre per i lavoratori pubblici e privati, spinge la vaccinazione in Italia, con un Aumento significativo delle prime dosi negli ultimi giorni. Lo conferma il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Negli ultimi giorni anche grazie alla scelte che abbiamo fatto, c’è stato un Aumento significativo delle prime dosi e questo ci mette nelle condizioni di poter governare l’epidemia che però è ancora in corso e ci richiede attenzione e cautela”, ha detto intervenendo in collegamento video, a ‘Futura 2021’, organizzato dalla Cgil a Bologna. “Non dimentichiamo che siamo ancora dentro la pandemia – ha aggiunto – Abbiamo però risultati molto incoraggianti della ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) Il green pass, obbligatorio dal 15 ottobre per i lavoratori pubblici e privati, spinge la vaccinazione in Italia, con unnegli ultimi giorni. Lo conferma il ministro della Salute, Roberto. “Negli ultimi giorni anche grazie alla scelte che abbiamo fatto, c’è stato une questo ci mette nelle condizioni di poter governare l’epidemia che però è ancora in corso e ci richiede attenzione e cautela”, ha detto intervenendo in collegamento video, a ‘Futura 2021’, organizzato dalla Cgil a Bologna. “Non dimentichiamo che siamo ancora dentro la pandemia – ha aggiunto – Abbiamo però risultati molto incoraggianti della ...

