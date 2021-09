Vaccini: via alla terza dose per over 80, ospiti delle Rsa e sanitari a rischio. Lunedì il parere sulla capienza di musei e spazi culturali (Di sabato 25 settembre 2021) Sono quasi quattro milioni gli anziani da proteggere con la somministrazione aggiuntiva. Con loro oltre tre milioni di immunocompromessi Leggi su lastampa (Di sabato 25 settembre 2021) Sono quasi quattro milioni gli anziani da proteggere con la somministrazione aggiuntiva. Con loro oltre tre milioni di immunocompromessi

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Cts: via libera alla terza dose per over 80 e anziani Rsa #covid - emenietti : date retta ai pallini. - petergomezblog : Onu, Guterres contro redistribuzione vaccini: “Ricchi immunizzati, ma il 90% degli africani no. Un’oscenità, siamo… - SamaRosa70 : RT @TenebraeEt: La logica del governo di Mario il Drago è quella dell'imbuto. (Regole del 15 ottobre, smartworking ecc) Chiudere ogni via… - zazoomblog : Vaccini: via alla terza dose per over 80 ospiti delle Rsa e operatori sanitari a rischio - #Vaccini: #terza… -