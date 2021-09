Vaccini, Speranza: "Il 77,4% degli italiani ha completato il ciclo" (Di sabato 25 settembre 2021) In Italia 'il 77.4% della popolazione è completamente vaccinato' contro il Covid. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento con 'Futura 2021', la tre giorni della Cgil a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021) In Italia 'il 77.4% della popolazione è completamente vaccinato' contro il Covid. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in collegamento con 'Futura 2021', la tre giorni della Cgil a ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: VACCINI - Speranza: 'Il 77,4% delle persone vaccinabili in Italia ha completato il ciclo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VACCINI - Speranza: 'Il 77,4% delle persone vaccinabili in Italia ha completato il ciclo' - Essere_Ignoto : RT @ImolaOggi: ??Speranza: 'vaccini efficaci e sicuri, simbolo di libertà' (frase pronunciata nel giorno in cui 3 medici sono indagati per i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VACCINI - Speranza: 'Il 77,4% delle persone vaccinabili in Italia ha completato il ciclo' - AFoccardi : RT @GIORGIOMALAVOL1: Ragazzina di 14 anni. Medico di 35 anni. Sono le due ultimi vittime del siero magico. Speranza: vallo a dire a tua s… -