Vaccini anche al Conca d' oro | domani i camper della prevenzione oncologica a Villa Niscemi

(Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue l'intensa attività itinerante di vaccinazione anti Covid dell'Asp di Palermo impegnata, oltre che nei 44 centri vaccinali fissi,con le proprie squadre mobili in città e provincia. Oggi ...

Tutto questograzie ad un'organizzazione precisa e puntuale che oltre ai medici e agli infermieri impiegati nell'attività di inoculazione delle dosi di siero anti - Covid, vedeil ...il tasso di positività è sceso dell'1% rispetto all'1,4 di ieri. I tamponi sono stati 357.491 ... Intanto, secondo l'Istituto superiore di Sanità, si vede l'effetto, soprattutto tra i ...Prosegue l’intensa attività itinerante di vaccinazione anticovid dell’Asp di Palermo impegnata, oltre che nei 44 centri vaccinali fissi, anche con le proprie squadre mobili in città e provincia. Oggi ...L’infezione da coronavirus frena in diversi comuni, soprattutto nell’area barese, dove prosegue spedita la campagna di vaccinazione. In nove centri si contano punte che superano il 90% delle sodi somm ...