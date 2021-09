Vaccinazione Covid-19, le indicazioni per gravidanza e allattamento (Di sabato 25 settembre 2021) Ci voleva un punto fermo per poter offrire alle donne che sono in dolce attesa ed allattano un quadro chiaro e preciso su tempi e modi per la Vaccinazione per il virus Sars-CoV-2. A fare luce sul tema, in base alle evidenze scientifiche che mostrano la sostanziale sicurezza della Vaccinazione in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, alle nuove evidenze relative alla maggiore morbosità associata alla variante Delta, alla crescente circolazione della stessa variante e al notevole abbassamento dell’età mediana all’infezione in Italia, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha quindi aggiornato le indicazoni disponibili. Il risultato è la raccomandazione per estendere l’offerta vaccinale, con vaccini a mRNA, a tutte le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre che desiderino vaccinarsi. Ovviamente, ... Leggi su dilei (Di sabato 25 settembre 2021) Ci voleva un punto fermo per poter offrire alle donne che sono in dolce attesa ed allattano un quadro chiaro e preciso su tempi e modi per laper il virus Sars-CoV-2. A fare luce sul tema, in base alle evidenze scientifiche che mostrano la sostanziale sicurezza dellainsia nei confronti del feto che della madre, alle nuove evidenze relative alla maggiore morbosità associata alla variante Delta, alla crescente circolazione della stessa variante e al notevole abbassamento dell’età mediana all’infezione in Italia, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha quindi aggiornato le indicazoni disponibili. Il risultato è la raccomandazione per estendere l’offerta vaccinale, con vaccini a mRNA, a tutte le donne innel secondo e terzo trimestre che desiderino vaccinarsi. Ovviamente, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In una circolare il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione anti-Covid alle donne incinte nel secondo e t… - Alberto_Cirio : IN PIEMONTE IL 74% DEI PAZIENTI COVID IN TERAPIA INTENSIVA NON È VACCINATO. Non mi stanco di ripeterlo: è la ragion… - pippoj : RT @barbarab1974: Covid. Il Ministero Salute agli Ordini: “Senza vaccinazione non si potrà esercitare una professione sanitaria”. La sospen… - buronjek : RT @stopcensura2020: Napoli, ex assessore si ammala gravemente di Covid nonostante la doppia vaccinazione - il_federic : In #Norvegia il #Covid_19 viene retrocesso a semplice influenza , in Italia il #governodeimigliori ha convinto la p… -