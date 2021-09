Usa la carta di credito dell'associazione per giocare su Facebook: volontario nei guai (Di sabato 25 settembre 2021) ANCONA - Più di 200 operazioni per spillare dalla carta di credito dell'associazione di volontariato per cui lavorava 2.500 euro. È questa l'accusa che la procura muove nei confronti di un ex milite ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 25 settembre 2021) ANCONA - Più di 200 operazioni per spillare dalladidi volontariato per cui lavorava 2.500 euro. È questa l'accusa che la procura muove nei confronti di un ex milite ...

Advertising

limesonline : ?????? Il mondo questa settimana Riassunto e colonna sonora Analisi di @dlfabbri, @danyalistanbul, @omoscatelli e… - AvvChierichetti : #25settembre 1798 La Carta dei diritti degli #StatiUniti viene approvata dal Congresso #USA #September25 1798 The… - carmen_distaso : RT @SMaurizi: poi su Repubblica (carta) vi segnalo questa importante scelta etica: l'inviato USA per #Haiti si dimette per il trattamento d… - Pow_Wow_Indian : @GaetanoRizzo18 @michele44_croce @puresoulfree @Carla78501510 @PaoloMaddalenaA Purtroppo tutto è partito da lì... c… - lalitapetila : RT @SMaurizi: poi su Repubblica (carta) vi segnalo questa importante scelta etica: l'inviato USA per #Haiti si dimette per il trattamento d… -