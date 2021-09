Usa, in Alaska è record di contagi tra i non vaccinati: 800 nuovi positivi al giorno in media nell’ultima settimana (Di sabato 25 settembre 2021) In Alaska, lo stato più settentrionale degli Usa, è record di contagi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.735 nuovi casi, mentre i morti sono arrivati a 44 nel solo 2021. Il sistema sanitario è al collasso e sul suo territorio si registra il tasso di positività – trainato dalla variante Delta -di Covid più alto di tutta l’America. Dopo i 2.127 nuovi casi del 7 settembre, i numeri sono tornati a crescere: la media giornaliera supera gli 800 positivi ormai da una settimana. Il governatore repubblicano, Mike Dunleavy – criticato insieme al sindaco conservatore di Anchorage, Dave Bronson per non aver adottato da subito presidi di contenimento del virus – ha ora attivato una procedura di emergenza, tentando di coinvolgere altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) In, lo stato più settentrionale degli Usa, èdi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.735casi, mentre i morti sono arrivati a 44 nel solo 2021. Il sistema sanitario è al collasso e sul suo territorio si registra il tasso dità – trainato dalla variante Delta -di Covid più alto di tutta l’America. Dopo i 2.127casi del 7 settembre, i numeri sono tornati a crescere: lagiornaliera supera gli 800ormai da una. Il governatore repubblicano, Mike Dunleavy – criticato insieme al sindaco conservatore di Anchorage, Dave Bronson per non aver adottato da subito presidi di contenimento del virus – ha ora attivato una procedura di emergenza, tentando di coinvolgere altri ...

