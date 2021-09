USA, il 25 settembre 1789 veniva approvata la “Costituzione” (Di sabato 25 settembre 2021) Il 25 settembre 1789 il Congresso degli USA approva la “Costituzione“. Documento diverse volte redatto, la “Costituzione” definirà la centralità e solidità del governo statunitense. USA, l’approvazione della “Costituzione” A seguito della Guerra d’Indipendenza (1776), con la realizzazione del documento costituzionale gli Stati Uniti procedono nel processo di concretizzazione di una piena e autonoma centralità governativa. Fondamentale in questo processo il contributo di Benjamin Franklin, l’unico tra i Padri Fondatori che abbia preso parte a tutte e tre le riunioni in cui ha preso forma la “Costituzione“. Per lui (e per la “Costituzione“) sarà d’ispirazione il testo “La Scienza della Legislazione” del napoletano Gaetano Filangeri. Il testo costituzionale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Il 25il Congresso degli USA approva la ““. Documento diverse volte redatto, la “” definirà la centralità e solidità del governo statunitense. USA, l’approvazione della “” A seguito della Guerra d’Indipendenza (1776), con la realizzazione del documento costituzionale gli Stati Uniti procedono nel processo di concretizzazione di una piena e autonoma centralità governativa. Fondamentale in questo processo il contributo di Benjamin Franklin, l’unico tra i Padri Fondatori che abbia preso parte a tutte e tre le riunioni in cui ha preso forma la ““. Per lui (e per la ““) sarà d’ispirazione il testo “La Scienza della Legislazione” del napoletano Gaetano Filangeri. Il testo costituzionale ...

Advertising

AngeloAiraghi2 : Questa democrazia l’abbiamo conquistata col sangue e la galera. Non possiamo correre il rischio di perdere la liber… - PetriniRomina : RT @PetriniRomina: 13 settembre 2021 I vaccinati infettano. Il governo tace sui numeri Maurizio Belpietro #NEWS #LAVERITÀ #NBC #ABC #CNN… - PetriniRomina : RT @PetriniRomina: 7 Settembre 2021 #G20 #Salute, esisteva un’altra strada che non fosse affidarsi alla carità dei paesi ricchi di Paolo Fe… - AndreaMarano11 : RT @LeftAvvenimenti: #TaxTheRich Tassare i ricchi non è un tabù Con la socialista Usa Alexandria Ocasio-Cortez torniamo a riflettere su un… - Dmrfcrn1 : @AthomicaA Ai primi di agosto, ho detto che negli USA, tra la fine del mese e il mese di settembre...ci sarebbe sta… -