Usa 2020: riconteggio dei voti, beffa per Trump in Arizona (Di sabato 25 settembre 2021) beffa per Donald Trump in Arizona. Il riconteggio dei voti nella contea più grande dello Stato, fortemente voluto dall'ex presidente, si è concluso non solo con la conferma della vittoria di Joe Biden:... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021)per Donaldin. Ildeinella contea più grande dello Stato, fortemente voluto dall'ex presidente, si è concluso non solo con la conferma della vittoria di Joe Biden:...

Advertising

consensoinforma : @lenoci @MiccioReggiano @IlariaBifarini Tipo cosi? Dati Aggiornati fine Agosto 2021 - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa 2020: riconteggio dei voti, beffa per Trump in Arizona: (ANSA) - WASHINGTON, 25 SET - Beffa pe… - iconanews : Usa 2020: riconteggio dei voti, beffa per Trump in Arizona - MRC_uscITA : tutto finto nel comunismo. I dati sono tarocchi, come nella frode elettorale USA 2020. - StudioZerbin : @autocostruttore Guarda ho appena visto una ricerca su google..malori improvvisi in Usa..da maggio a settembre 2020… -