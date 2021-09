Urbino | movida nel mirino | sanzionati due locali e multati tre giovani trovati con bottiglie di vetro

(Di sabato 25 settembre 2021)- I cosiddetti 'giovedì ducali' continuano a far parlare nonostante l'ordinanza firmata alcuni giorni fa dal sindaco Gambini e le proteste degli esercenti (i famosi cartelli sulle porte degli ...

corriereadriatico.it

... chiusi già alle 22, con su scritto 'Senza di noimuore!'). Nel corso della scorso giovedì i ... Insomma, presidiati i luoghi di maggior presenza dellaurbinate. Le forze di polizia hanno, ......preoccupati che cosa stia avvenendo ala sera se si arriva a prendere provvedimenti che non ci risulta siano stati presi in nessun'altra città d'Italia - si accomuna alla domanda 'e il ...URBINO - I cosiddetti “giovedì ducali” continuano a far parlare nonostante l’ordinanza firmata alcuni giorni fa dal sindaco Gambini e le proteste degli esercenti ...URBINO Tutti contro il sindaco Maurizio Gambini che con l’ordinanza sulla chiusura preventiva dei locali a mezzanotte del giovedì, venerdì e sabato, ha svegliato un intero ...