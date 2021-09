Università, Provincia e Ats insieme per la tutela delle famiglie (Di sabato 25 settembre 2021) Università, Provincia e Ats si impegnano formalmente in favore della famiglia. Il rettore Remo Morzenti, il presidente Gianfranco Gafforelli e il direttore Massimo Giupponi hanno infatti siglato una convenzione davanti al Ministro delle Pari Opportunità e della famiglia Elena Bonetti, proprio a suggellare i loro propositi in riferimento al Family Act. “L’ateneo bergamasco è il primo in Italia a procedere in questo senso, istituendo una collaborazione tra enti per realizzare un osservatorio territoriale sulle politiche familiari, raccogliendo dati e istanze dalle quali poi partire con azioni concrete”, ha dichiarato Morzenti. Incontri formativi, spazi di confronto, promozione di progettualità condivise, percorsi di ricerca rivolti all’ambito della famglia ma, soprattutto e in concreto, lo studio di proposte progettuali da presentare per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021)e Ats si impegnano formalmente in favore della famiglia. Il rettore Remo Morzenti, il presidente Gianfranco Gafforelli e il direttore Massimo Giupponi hanno infatti siglato una convenzione davanti al MinistroPari Opportunità e della famiglia Elena Bonetti, proprio a suggellare i loro propositi in riferimento al Family Act. “L’ateneo bergamasco è il primo in Italia a procedere in questo senso, istituendo una collaborazione tra enti per realizzare un osservatorio territoriale sulle politiche familiari, raccogliendo dati e istanze dalle quali poi partire con azioni concrete”, ha dichiarato Morzenti. Incontri formativi, spazi di confronto, promozione di progettualità condivise, percorsi di ricerca rivolti all’ambito della famglia ma, soprattutto e in concreto, lo studio di proposte progettuali da presentare per ...

