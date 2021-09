Una Vita, anticipazioni settimanali dal 28 settembre al 2 ottobre: Camino delude Ildefonso (Di sabato 25 settembre 2021) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 28 settembre al 2 ottobre 2021. Che cosa vedremo nei prossimi episodi della soap opera spagnola su Canale 5? Camino si confida con Anabel raccontandole i problemi di Ildefonso. Quest’ultimo lo viene a sapere e ha la conferma del legame amoroso tra la moglie e la pittrice Maite. Camino decide di confidarsi con Anabel e rivelarle la verità su Ildefonso. La Pasamar, poi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 25 settembre 2021)“Una”, puntate dal 28al 22021. Che cosa vedremo nei prossimi episodi della soap opera spagnola su Canale 5?si confida con Anabel raccontandole i problemi di. Quest’ultimo lo viene a sapere e ha la conferma del legame amoroso tra la moglie e la pittrice Maite.decide di confidarsi con Anabel e rivelarle la verità su. La Pasamar, poi Articolo completo: dal blog SoloDonna

