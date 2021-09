Una Vita, anticipazioni oggi 25 settembre: Genoveva riesce a farla franca (Di sabato 25 settembre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 25 settembre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Il processo per l’omicidio di Marcia si conclude. Il giudice, alla fine, assolve Genoveva, dichiarata non colpevole. Felipe è distrutto. La testimonianza di Felipe al processo, inizialmente, sembra gettare dubbi, agli occhi del giudice, sull’innocenza di Genoveva. Tuttavia, poi, Alvarez-Hermoso viene interrogato da Velasco, che ribalta la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 25 settembre 2021)“Una”, puntata del 252021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Il processo per l’omicidio di Marcia si conclude. Il giudice, alla fine, assolve, dichiarata non colpevole. Felipe è distrutto. La testimonianza di Felipe al processo, inizialmente, sembra gettare dubbi, agli occhi del giudice, sull’innocenza di. Tuttavia, poi, Alvarez-Hermoso viene interrogato da Velasco, che ribalta la Articolo completo: dal blog SoloDonna

