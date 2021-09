Una generazione di giovani così docili e vili non si era mai vista prima (Di sabato 25 settembre 2021) Ogni tanto quelli come me vengono accusati da parte di giovani sbarbatelli internauti di aver abbracciato una visione delle cose «vecchia» o semplicemente «retrograda». Chi muove queste critiche parte sempre da una serie di presupposti ingenui e a volte demenziali, tuttavia rivelatori dell’epoca che stiamo vivendo. Questo articolo è stato pubblicato sul primato Nazionale di settembre 2021 Grazie allo strapotere mediatico, la cricca globalista è riuscita ad entrare con forza nelle teste di milioni di ventenni e trentenni, istruendoli su cosa fosse da «giovani» e cosa no. E, soprattutto, su cosa considerare vecchio e fuori dal tempo. Il resto lo ha fatto l’omologazione tipica di una certa età, ovvero la semplice paura di essere tagliati fuori dal gruppo. Le battaglie dei “giovani”: tutte funzionali al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 settembre 2021) Ogni tanto quelli come me vengono accusati da parte disbarbatelli internauti di aver abbracciato una visione delle cose «vecchia» o semplicemente «retrograda». Chi muove queste critiche parte sempre da una serie di presupposti ingenui e a volte demenziali, tuttavia rivelatori dell’epoca che stiamo vivendo. Questo articolo è stato pubblicato sulto Nazionale di settembre 2021 Grazie allo strapotere mediatico, la cricca globalista è riuscita ad entrare con forza nelle teste di milioni di ventenni e trentenni, istruendoli su cosa fosse da «» e cosa no. E, soprattutto, su cosa considerare vecchio e fuori dal tempo. Il resto lo ha fatto l’omologazione tipica di una certa età, ovvero la semplice paura di essere tagliati fuori dal gruppo. Le battaglie dei “”: tutte funzionali al ...

