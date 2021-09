Un fantastico via vai: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 25 settembre 2021) Un fantastico via vai: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Un fantastico via vai, film del 2013 diretto da Leonardo Pieraccioni. Oltre a Pieraccioni, del cast fanno parte anche Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Arnaldo Nardi è un quarantacinquenne con un buon lavoro e una bella famiglia, composta dalla moglie Anita e dalle figlie gemelle di nove anni Martina e Federica. Arnaldo è un uomo calmo, sereno, indeciso e a cui piace la routine della sua vita. Lavora in banca e spesso esce con due suoi colleghi e amici: Giovannelli e Floriano Esposito. Accade che Giovannelli (noto playboy) una sera prende in prestito ... Leggi su tpi (Di sabato 25 settembre 2021) Unvia vai: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Unvia vai,del 2013 diretto da Leonardo Pieraccioni. Oltre a Pieraccioni, del cast fanno parte anche Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Arnaldo Nardi è un quarantacinquenne con un buon lavoro e una bella famiglia, composta dalla moglie Anita e dalle figlie gemelle di nove anni Martina e Federica. Arnaldo è un uomo calmo, sereno, indeciso e a cui piace la routine della sua vita. Lavora in banca e spesso esce con due suoi colleghi e amici: Giovannelli e Floriano Esposito. Accade che Giovannelli (noto playboy) una sera prende in prestito ...

Ultime Notizie dalla rete : fantastico via PAGELLE E TABELLINO SPEZIA - MILAN 1 - 2: Saelemaekers multiuso, Kessie bocciato Resta in campo per scrivere la storia con un gol fantastico di testa. Dal 58 Bennacer 6,5 - L'... La sua prestazione non è sufficiente anche per via dei compagni che non lo servono mai. Dal 45 Pellegri ...

F1 - Haas, Schumacher dà quattro secondi a Mazepin nelle qualifiche di Sochi Il tedesco ha mancato l'accesso in Q2, ma per via delle penalità di Leclerc e Latifi, entrambi per ... 'Speravo di qualificarmi in Q2, sarebbe stato fantastico - ha detto Mick . Il giro è stato buono, ...

Stasera in tv sabato 25 settembre 2021, tutti i programmi in onda Marida Caterini Un fantastico via vai: trama, cast e streaming del film Un fantastico via vai: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1 stasera - sabato 25 settembre 2021 - alle ore 21,15. Le informazioni ...

Mattoncini fantastici alle Acque L’associazione New generation events di Fusignano e il gruppo Mattoncini per divertimento di Massa Lombarda organizzano domani al locale Al Parco all’interno del parco Acque Minerali (via kennedy 3), ...

