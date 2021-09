Un fantastico via vai: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 25 settembre 2021) Un fantastico via vai: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Un fantastico via vai, film del 2013 diretto da Leonardo Pieraccioni. Oltre a Pieraccioni, del cast fanno parte anche Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Arnaldo Nardi è un quarantacinquenne con un buon lavoro e una bella famiglia, composta dalla moglie Anita e dalle figlie gemelle di nove anni Martina e Federica. Arnaldo è un uomo calmo, sereno, indeciso e a cui piace la routine della sua vita. Lavora in banca e spesso esce con due suoi colleghi e amici: Giovannelli e Floriano Esposito. Accade che Giovannelli (noto playboy) una sera prende in prestito ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 25 settembre 2021) Unvia vai: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 25 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Unvia vai,del 2013 diretto da Leonardo Pieraccioni. Oltre a Pieraccioni, del cast fanno parte anche Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Arnaldo Nardi è un quarantacinquenne con un buon lavoro e una bella famiglia, composta dalla moglie Anita e dalle figlie gemelle di nove anni Martina e Federica. Arnaldo è un uomo calmo, sereno, indeciso e a cui piace la routine della sua vita. Lavora in banca e spesso esce con due suoi colleghi e amici: Giovannelli e Floriano Esposito. Accade che Giovannelli (noto playboy) una sera prende in prestito ...

Advertising

Cosi49Cosimo : RT @Guido07261: @GuidoCrosetto Le cose sono più complicate di così: è stato condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in a… - double__b_ : RT @spillailgossip: sono nata il 7 del 7 mese del 2007 e mia mamma stava in stanza 7 letto 7 a pallavolo ero il numero 7 e il numero della… - Xagena : JRR TOLKIEN - DIZIONARIO DEL MONDO FANTASTICO LIBRERIA AIACE ROMA MONTESACRO via Ojetti 36 - LIBRI & LETTURE… - AntoMaugeri96 : FANTASTICO TOMMASO È USCITO E SI È PORTATO VIA TUTTI GLI ACCENDINI #gfvip - 1D__journal : Ho portato Harry a casa mia quando aveva appena finito il suo disco, il suo ultimo album che ha pubblicato, e abbia… -