Ultime Notizie Roma del 25-09-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 settembre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio nelle pubbliche amministrazioni a partire dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro e quella in presenza lo prevede il decreto ministeriale primo presidente del consiglio Mario Draghi il ritorno in presenza verrà in condizione di sicurezza si curano le pubbliche amministrazioni con la firma del presidente del consiglio al Decreto sia l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di greenpass a tutto il mondo del lavoro dal 15 ottobre dipendenti pubblici Torneranno in presenza e insicurezza afferma il ministro della pia Secondo i dati sul 3200000 dipendenti pubblici 320.000 Dunque il 10% dell’intera platea non sarebbero ancoradi questa è la stima del governo intanto secondo gli ultimi dati 3700 è positiva i test covid delle ...