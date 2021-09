“U M Giardini canta The Smiths” | il nuovo album di Umberto Maria Giardini

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 settembre 2021) ROMA –, già noto con il nome d’arte di Moltheni, ha annunciato l’inizio delle registrazioni di unlavoro dal titolo “U.M.The”, che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno. Prodotto da Pierluigi Ballarin, l’sarà suonato da professionisti del suono come Marco Marzo Maracas, Paolo Narduzzo e Filippo Dallamagnana. “Abbiamo appena definito la scelta dei brani che ascolterete come omaggio alla storica band di Manchester degli anni ’80”, ha spiegato su Facebook l’artista. “Angelo Zermian e CorradinoCorradi saranno i partner che supporteranno quella che consideriamo un’operazione del buon gusto che sarà disponibile in formato cd e vinile + ...