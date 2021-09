Tyson: "Ho ancora tanta rabbia in testa. Non mangio più carne e voglio incontrare il Papa" (Di sabato 25 settembre 2021) Mi ritengo un uomo felice e vorrei tornare in Italia" Mike Tyson, ex pugile, ha rilasciato un'intervista a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, di cui si riporta un estratto. Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Mi ritengo un uomo felice e vorrei tornare in Italia" Mike, ex pugile, ha rilasciato un'intervista a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, di cui si riporta un estratto.

