Tv: al via la terza edizione di Fest, il Festival delle Serie Tv (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - E' partito il weekend dedicato alle Serie tv. Oggi e domani si tiene infatti la terza edizione di Fest – Il Festival delle Serie Tv, il primo Festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming, in collaborazione con Triennale Milano, location dell'evento, e con il patrocinio del Comune di Milano. Il tema di quest'anno è Crafting Worlds – “la costruzione di mondi narrativi capaci di rappresentare il mondo in cui abitiamo ogni giorno”. A sostegno del tema, Fest riserva un palco e un'intera area a coloro che costruiranno il mondo di domani: i più giovani e le più giovani. Domani, domenica 26 dalle 11 alle 16:00, il giardino di Triennale Milano sarà dedicato al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - E' partito il weekend dedicato alletv. Oggi e domani si tiene infatti ladi– IlivalTv, il primoival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming, in collaborazione con Triennale Milano, location dell'evento, e con il patrocinio del Comune di Milano. Il tema di quest'anno è Crafting Worlds – “la costruzione di mondi narrativi capaci di rappresentare il mondo in cui abitiamo ogni giorno”. A sostegno del tema,riserva un palco e un'intera area a coloro che costruiranno il mondo di domani: i più giovani e le più giovani. Domani, domenica 26 dalle 11 alle 16:00, il giardino di Triennale Milano sarà dedicato al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - TV7Benevento : Tv: al via la terza edizione di Fest, il Festival delle Serie Tv... - frMarioBianchi : Fermare Pechino, Rampini: 'La verità su missili, nuova guerra fredda e terzo conflitto mondiale' - SMSNEWSOFFICIAL : Su Retequattro al via la terza stagione di Pensa in grande con Rachele Restivo - SBerritta : TERZA GUERRA MONDIALE/ Beni scarsi, rialzo dei prezzi: ecco perché non siamo pronti -