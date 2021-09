Tutte le volte che Angela Merkel è intervenuta per salvare l’Italia

(Di sabato 25 settembre 2021) Quandogiunse al potere, in Italia il presidente del Consiglio era Silvio Berlusconi, alla guida di un governo di centrodestra nel quale ministro degli Esteri era Gianfranco Fini e ministro delle Finanze Giulio Tremonti. Sappiamo che la Cancelliera non aveva nei confronti della cultura italiana e latina gli stessi sentimenti che avevano i suoi predecessori. Era cresciuta in un Paese comunista, che guardava a Est piuttosto che a Sud e che oltretutto si riteneva un Opfer des Faschismus, una vittima del fascismo. C’è di più. Si ricordava che negli anni Ottanta una fetta dell’establishment italiano, guidata da Giulio Andreotti, aveva storto le labbra dinanzi all’ipotesi di una riunificazione tra le due Germanie. Ciò detto, sapeva cheera un importante Paese dell’unione monetaria, e non era insensibile alla sua ...

MarroneEmma : 22:22 come mood tutte le volte che vado dal commercialista. #xf2021 - evagiovannini : È da ieri che penso che Paolo Mancinelli potrei essere io. Anzi, facciamo prima, Paolo Mancinelli sono io. Per… - alecattelan : Stasera apriamo #DaGrande con un omaggio a Nicoletta Orsomando. Mi emoziono tutte le volte! - PietroPappala17 : RT @TweetBupu: @Laila1231320 Come cantava Tiziano Ferro: E voglio amore tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi… - hotphiladelphia : Tutte le volte che mi guarderò allo specchio ti troverò -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte volte

A Colonia e' arrivato ad utilizzare un argomento sentito moltegia' nelle argomentazioni dei ...permettere solo la circolazione delle 'auto pulite' e installare impianti a energia solare su...... e vari segmenti sociali si sovrappongono e si fondono; ragion per cui è necessario a... La Calusca era sede di comitati di lotta, punto di riferimento perle eresie di movimento, libertarie ...Maddalena Vianello racconta con la grazia dell’ascolto serio, attento, storie molto diverse fra loro, come diversi sono i motivi, la fortuna e i fallimenti della procreazione medicalmente assistita. C ...Mi sono posta tante volte milioni di domande a cui non ho trovato risposta', così Liliana Segre in occasione della consegna dell'Onorificenza di Grand'ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica ...