Tuffi da grandi altezze Cosetti prima italiana Debutta a Polignano (Di sabato 25 settembre 2021) E' una prima volta assoluta, per l'Italia: oggi e domani a Polignano a Mare, paese famoso per aver dato i natali a Domenica Modugno, a volare sarà Elisa Cosetti che prenderà parte alla Red Bull Cliff ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) E' unavolta assoluta, per l'Italia: oggi e domani aa Mare, paese famoso per aver dato i natali a Domenica Modugno, a volare sarà Elisache prenderà parte alla Red Bull Cliff ...

IsabellaCapotor : Io sto male solo a vederli!!!!?????? Red Bull Cliff Diving Tuffi dalle grandi altezze. Tappa mondiale finale il 26/9/2… - we_ci65 : TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE - Tuffi dalle grandi altezze a Polignano: è sempre uno spettacolo puro! Quest'anno il Mo… - fabiopozzo : Red Bull Cliff Diving, a Polignano tutti con De Rose In Puglia ha preso il via il rush di tuffi da grandi altezze.… - fabiopozzo : @redbull Cliff Diving, a Polignano tutti con De Rosa Oggi in Puglia ha preso il via il rush di tuffi da grandi alt… - IsabellaCapotor : Da me si lanciano dalla scogliera... Red Bull Cliff Diving Tuffi dalle grandi altezze. Polignano 22-26 Settembre -

