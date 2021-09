Tuchel: “Il City ha meritato di vincere. Siamo stati poco brillanti. Ci rifaremo” (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha commentato la sconfitta interna per 2-1 contro il Manchester City, remake della finale di Champions dello scorso maggio. Queste le parole del tecnico tedesco: “Il City ha meritato di vincere. Fino al gol Siamo stati molto forti negli ultimi 20 metri di campo, ma solo lì purtroppo. Ovunque non Siamo stati abbastanza bravi da alleviare la pressione e colpirli. Nel complesso, semplicemente, non eravamo al nostro livello migliore. Abbiamo cercato di spingere e portare la folla dietro di noi. È stata una partita molto emozionante, ma mai ai massimi livelli. Abbiamo subito un gol su un gioco piazzato. Anche se volessimo fare lanci lunghi per Lukaku non è stato abbastanza preciso. Non credevo davvero ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Chelsea, Thomas, ha commentato la sconfitta interna per 2-1 contro il Manchester, remake della finale di Champions dello scorso maggio. Queste le parole del tecnico tedesco: “Ilhadi. Fino al golmolto forti negli ultimi 20 metri di campo, ma solo lì purtroppo. Ovunque nonabbastanza bravi da alleviare la pressione e colpirli. Nel complesso, semplicemente, non eravamo al nostro livello migliore. Abbiamo cercato di spingere e portare la folla dietro di noi. È stata una partita molto emozionante, ma mai ai massimi livelli. Abbiamo subito un gol su un gioco piazzato. Anche se volessimo fare lanci lunghi per Lukaku non è stato abbastanza preciso. Non credevo davvero ...

