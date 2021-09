Tu si que vales 2021, le anticipazioni della puntata di oggi (Di sabato 25 settembre 2021) 25 settembre Stasera, 25 settembre 2021, alle ore 21.25 su Canale 5 torna Tu si que vales con la seconda puntata della nuova edizione del talent show campione d’ascolti. Alla conduzione ritroviamo Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria, confermatissima, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, torna Sabrina Ferilli. Si tratta dell’ottava edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 25 settembre, di Tu si que vales ... Leggi su tpi (Di sabato 25 settembre 2021) 25 settembre Stasera, 25 settembre, alle ore 21.25 su Canale 5 torna Tu si quecon la secondanuova edizione del talent show campione d’ascolti. Alla conduzione ritroviamo Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria, confermatissima, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentantegiuria popolare, torna Sabrina Ferilli. Si tratta dell’ottava edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. Vediamo insieme ledi, 25 settembre, di Tu si que...

