Trovato l’accordo che lo porta subito lontano dalla Serie A (Di sabato 25 settembre 2021) La Roma sfoltisce la rosa tagliando gli elementi in esubero: vicina la cessione di Nzonzi all’Al Rayyan. Via pure Reynolds. La Roma si prepara a sfoltire la rosa. Sono infatti diversi i giocatori esclusi dal progetto tecnico che il direttore generale Tiago Pinto, in queste settimane, sta cercando di piazzare altrove anche al fine di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 settembre 2021) La Roma sfoltisce la rosa tagliando gli elementi in esubero: vicina la cessione di Nzonzi all’Al Rayyan. Via pure Reynolds. La Roma si prepara a sfoltire la rosa. Sono infatti diversi i giocatori esclusi dal progetto tecnico che il direttore generale Tiago Pinto, in queste settimane, sta cercando di piazzare altrove anche al fine di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Cucciolina96251 : RT @corradone91: #Onana a #deTelegraaf (intervista che uscirà domani): 'Quest'estate ho parlato con #Lione e #Nizza, ma non abbiamo trovato… - DnaBiancorosso : ??Tyler Larson ha trovato l’accordo con la Carpegna Prosciutti che ne attendeva la risposta positiva nelle ultime 24… - corradone91 : #Onana a #deTelegraaf (intervista che uscirà domani): 'Quest'estate ho parlato con #Lione e #Nizza, ma non abbiamo… - persi_giovanni : RT @EmaPartenopeo: Sapete come è finita la #trattativastatomafia ? Hanno trovato l'accordo. - mmmezzi : RT @EmaPartenopeo: Sapete come è finita la #trattativastatomafia ? Hanno trovato l'accordo. -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato l’accordo Rugby, trovato l'accordo per la partita tra Spagna e Italia A Corriere dello Sport