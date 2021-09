Tridico Inps | Due milioni di lavoratori pagati 6 euro | intollerabile

Advertising

Oggi in Italia 'ci sono due milioni di lavoratori che vengono pagati 6 euro lordi all'ora'. Lo ha sottolineato il presidente dell'Pasquale. 'Ci sono rider che corrono e fanno incidenti anche mortali e guadagnano 4 euro all'ora. Questo non è tollerabile. Non è tollerabile in un'economia avanzata', ha aggiunto nel ...... il presidente dell'associazione Libera Don Luigi Ciotti , Romano Prodi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente dell'Pasquale. Tra i temi, il diritto all'istruzione e ...Oggi in Italia "ci sono due milioni di lavoratori che vengono pagati 6 euro lordi all'ora". Lo ha sottolineato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. "Ci sono rider che corrono e fanno incidenti an ...Lo sottolinea il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in un intervento a Futura 2021, ricordando l'effetto di 10 anni di blocco del turn over nel pubblico impiego. Pubblicità "Dal Meridione negli ...