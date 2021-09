Tridico: "Due milioni di lavoratori pagati 6 euro, intollerabile | Salario minimo determinante per giovani e donne" (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi in Italia 'ci sono due milioni di lavoratori che vengono pagati 6 euro lordi all'ora '. Lo ha sottolineato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico . 'Ci sono rider che corrono e fanno incidenti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi in Italia 'ci sono duediche vengonolordi all'ora '. Lo ha sottolineato il presidente dell'Inps Pasquale. 'Ci sono rider che corrono e fanno incidenti ...

