leggoit : #Treviso Si sente male in auto: Rosanna muore sul sedile accanto al marito - sue_ric : RT @Gazzettino: Conegliano, si sente male e muore fra le braccia del marito: addio a Rosanna Savi, stroncata da infarto a 49 anni https://t… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Conegliano, si sente male e muore fra le braccia del marito: addio a Rosanna Savi, stroncata da infarto a 49 anni https://t… - Gazzettino : Conegliano, si sente male e muore fra le braccia del marito: addio a Rosanna Savi, stroncata da infarto a 49 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso sente

ilgazzettino.it

CONEGLIANO (TREVISO) - È morta sotto gli occhi del marito, colpita da un improvviso malore. È accaduto mentre la donna era in auto alla cui guida si trovava il coniuge. Inutile ogni tentativo di rianimazione per Rosanna Savi, 49 anni.