Trenitalia | Corradi | In Sicilia stiamo pensando a forti investimenti

(Di sabato 25 settembre 2021) "Questi incontri sono fondamentali, tra l’altro è molto interessante e importante la partecipazione di. Uno pensacome concentrata solo in Italia per un servizio di trasporti,...

Gazzetta del Sud

Così Luigi, Ad e direttore generale, presente all'Italian Export Forum a Marsala. "In Sicilia, chiaramente insieme a Rfi, stiamo pensando a forti investimenti che devono partire ...... giunti alla terza edizione - ha visto tra i suoi ospiti anche il Gruppo FS , che con l' amministratore delegato diLuigiha fatto il punto su alcune delle prossime sfide, ma anche ..."Questi incontri sono fondamentali, tra l’altro è molto interessante e importante la partecipazione di Trenitalia. Uno pensa Trenitalia come concentrata ...Il Made in Italy si è dato appuntamento a Marsala per una tre giorni in cui si discuterà delle azioni e delle strategie per agganciare la ...