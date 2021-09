Tre Piani, perché dopo 40 anni è forse il miglior film di Nanni Moretti (Di sabato 25 settembre 2021) TRE Piani al cinema con Riccardo Scamarcio, Margherita Buy e Alba Rohrwacher. Regia di Nanni Moretti. Produzione Italia 2021. Durata: 1 ora e 50 minutiLA TRAMA Tre famiglie che abitano lo stesso condominio romano. Un padre di famiglia è roso dal sospetto che l'anziano portiere abbia molestato la sua figlioletta di sette anni. Un integerrimo giudice si ritrova con un figlio che ha ucciso una donna guidando in stato di ubriachezza. Una recente madre soffre per le assenze del marito e per il sospetto di avere ereditato una malattia mentale dalla genitrice.PERCHE' VEDERLO. perché è forse il miglior film di Nanni Moretti. Per la prima volta dopo 40 anni di regie, il Nanni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) TREal cinema con Riccardo Scamarcio, Margherita Buy e Alba Rohrwacher. Regia di N. Produzione Italia 2021. Durata: 1 ora e 50 minutiLA TRAMA Tre famiglie che abitano lo stesso condominio romano. Un padre di famiglia è roso dal sospetto che l'anziano portiere abbia molestato la sua figlioletta di sette. Un integerrimo giudice si ritrova con un figlio che ha ucciso una donna guidando in stato di ubriachezza. Una recente madre soffre per le assenze del marito e per il sospetto di avere ereditato una malattia mentale dalla genitrice.PERCHE' VEDERLO.ildi N. Per la prima volta40di regie, il N...

Advertising

Radio3tweet : Questa sera Nanni Moretti sarà ospite a #HollywoodParty. Steve Della Casa e Enrico Magrelli parleranno con il regis… - IOdonna : Per chi vuole conoscere un Nanni Moretti inedito - __psiche__ : Andare al cinema è sempre stimolante, ma quando in sala interviene #NanniMoretti diventa un’esperienza unica e indi… - GianPisacane : Al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco per parlare di 'Tre piani' di Nanni Moretti. #trepiani #nannimoretti - exlibris201 : Eshkol Nevo torna in Italia - e a Torino - in occasione dell'uscita del film TRE PIANI di @NanniMorettii.… -