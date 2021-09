Trattativa Stato - Mafia | Salvini | Generale Mori senatore a vita

Advertising

marcotravaglio : I nove decimi dei giornali e dei tg raccontano la sentenza d’appello sulla Trattativa senz’avere la più pallida ide… - marcotravaglio : LA LEGGE DEL DIPENDE Per la serie “La sai l’ultima?”, la sentenza d’appello sulla trattativa Stato-mafia conferma i… - VittorioSgarbi : La “trattativa Stato-Mafia” non c’è mai stata, ma certa stampa (tra cui “Il Misfatto Quotidiano”) continua a scrive… - gazzola_marco : RT @claudiocerasa: Bello vedere anche i giornali di destra esultare per la vittoria dello stato di diritto sulla trattativa stato mafia. Be… - castell32082033 : RT @PieroSansonetti: Gli sconfitti sono moltissimi. Vogliamo fare qualche nome? Nino Di Matteo, Antonio Ingroia, Roberto Scarpinato, Marco… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa Stato

Matteo Salvini è d'accordo con la nomina a senatore a vita del generale Mario Mori, assolto in appello nel caso della- Mafia. 'Appoggio di cuore la proposta avanzata dal quotidiano Il Riformista. Anni di accuse infondate, calunnie e sofferenza non potranno essere cancellati, ma l'onore e la ...Vorrei dire grazie al giudice Angelo Pellino, presidente della Corte d'assise d'appello di Palermo. Grazie per avere dissolto quella nebulosa oscura che aveva preso il nome di "- mafia". Naturalmente non c'era uno straccio di prova per niente " tutta l'indagine è frutto di una insipienza investigativa rara, ma l'agomento "tirava". Era diventata un teorema: ...Come giudica il Milan di Stefano Pioli? Arrigo Sacchi elogia il lavoro del tecnico emiliano ma gli dà anche qualche consiglio: "Come modo di stare in campo è ...La corte d'assise d'Appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, negli scorsi giorni ha assolto gli ufficiali dei Carabinieri coinvolti ...