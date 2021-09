Trattativa Stato-Mafia: Salvini «forcaioli di sinistra chiedano scusa» (Di sabato 25 settembre 2021) Non ho sentito chiedere scusa a Letta e Conte ai carabinieri, a Dell'Utri. E' una sentenza che ha reso giustizia a servitori dello Stato, ha detto il leader leghista L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021) Non ho sentito chiederea Letta e Conte ai carabinieri, a Dell'Utri. E' una sentenza che ha reso giustizia a servitori dello, ha detto il leader leghista L'articolo proviene da Firenze Post.

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - ilfoglio_it : Il bluff della Trattativa stato-mafia. Un saggio di Giovanni Fiandaca, tra i più autorevoli studiosi di Diritto pen… - Rosyfree74 : RT @Kotiomkin: La mafia: 'Quelli che ci accusavano di essere collusi con lo Stato si dovrebbero vergognare'. [@bladerunnerrrr] #trattativa… - lanzi53 : Il silenzio di Letta sulla sentenza di Palermo e la condanna dei riformisti -