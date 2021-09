Trattativa Stato-mafia, lo storico Salvatore Lupo: "La sentenza mi piace. Ora elaborare il lutto e capire cosa succederà" (Di sabato 25 settembre 2021) Per lo studioso il verdetto nulla cambia nella storia di Sicilia e d'Italia degli ultimi 30 anni. "Il Paese deve capire che la giustizia non è vendetta" Leggi su repubblica (Di sabato 25 settembre 2021) Per lo studioso il verdetto nulla cambia nella storia di Sicilia e d'Italia degli ultimi 30 anni. "Il Paese deveche la giustizia non è vendetta"

Advertising

marcotravaglio : I nove decimi dei giornali e dei tg raccontano la sentenza d’appello sulla Trattativa senz’avere la più pallida ide… - marcotravaglio : LA LEGGE DEL DIPENDE Per la serie “La sai l’ultima?”, la sentenza d’appello sulla trattativa Stato-mafia conferma i… - andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - cesarebrogi1 : RT @matteogalass: I negazionisti della trattativa stato-mafia mi mancavano. Non ne avvertivo per nulla il bisogno, detto sinceramente. - filosofa_com : la trattativa stato-mafia esiste o no? è un reato o no? se sì, allora la mafia ha trattato con sé stessa, dando vit… -