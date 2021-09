Tragedia Chapecoense arrestata una donna: il motivo (Di sabato 25 settembre 2021) Chapecoense, una delle tragedie che ha afflitto il mondo del calcio. 5 anni fa, mentre la squadra rientrava dopo una trasferta, un incidente aereo stroncò la vita di 71 persone. Oggi, a distanza di anni una donna è stata arrestata. Si tratta di Celia Castedo, finita nell’elenco degli indagati dopo quel maledetto 28 novembre 2016. La donna era responsabile dell’analisi e dell’approvazione del piano di volo. La donna rimarrà detenuta a Corumba, dove verranno avviate le procedure legali per consegnarla alle autorità del suo paese. In sua difesa, la donna, ha dichiarato che la colpa non fu sua ma dei gestori delle piste dell’aeroporto di Santa Cruz de la Sierra. La sua accusa nei confronti dei gestori è quella che preferirono fare foto con i giocatori della ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021), una delle tragedie che ha afflitto il mondo del calcio. 5 anni fa, mentre la squadra rientrava dopo una trasferta, un incidente aereo stroncò la vita di 71 persone. Oggi, a distanza di anni unaè stata. Si tratta di Celia Castedo, finita nell’elenco degli indagati dopo quel maledetto 28 novembre 2016. Laera responsabile dell’analisi e dell’approvazione del piano di volo. Larimarrà detenuta a Corumba, dove verranno avviate le procedure legali per consegnarla alle autorità del suo paese. In sua difesa, la, ha dichiarato che la colpa non fu sua ma dei gestori delle piste dell’aeroporto di Santa Cruz de la Sierra. La sua accusa nei confronti dei gestori è quella che preferirono fare foto con i giocatori della ...

