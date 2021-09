Advertising

MoliPietro : Tragedia a Gagliano Castelferrato: muore carbonizzato avvocato a Enna - LiveSicilia : Tragedia in casa, esplosione: avvocato muore carbonizzato -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Gagliano

dove un uomo è morto carbonizzato all'interno della sua abitazione nell'Ennese dopo essere ... Il dramma si è consumato nelle scorse ore nella cittadina diCastelferrato, dove inutile ...Un'esplosione e il successivo incendio in un'abitazione diCastelferrato hanno provocato la morte di un avvocato in pensione.Castelferrato, comune in provincia di Enna, dove un avvocato è morto dopo che nell'appartamento in cui viveva da solo è scoppiato un incendio: quando i soccorritori sono giunti sul ...Tragedia a Gagliano Castelferrato nelle scorse ore nella cittadina, piccolo comune nel libero consorzio comunale di Enna ...Tragedia nell’Ennese ed esattamente a Gagliano Castelferrato. Un avvocato sessantenne in pensione è morto carbonizzato nella sua abitazione in fiamme. L’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco, inte ...