Tradizione e innovazione alla base delle collezioni svelate per la prossima primavera estate 2022 (Di sabato 25 settembre 2021) La seconda giornata della settimana della moda milanese si apre all'insegna della femminilità pura e istituzionale, quell'eleganza inossidabile e priva di eccessi che aziende come Max Mara e Genny sostengono da sempre. alla base di questo stile senza tempo ci sono linearità, seduzione contemporanea, glamour sofisticato e funzionalità urbana. Per la prossima primavera estate la donna Max Mara si lascia affascinare dall'intellettualità della Beat Generation, all'opera di Françoise Sagan e al suo capolavoro Bonjour Tristesse, un'artista che immagina amori, intrighi e paradossi di un'estate onirica trascorsa tra ville di lusso, yacht e spiagge assolate. La Cecile dei nostri giorni diventa così una radical chic che veste giacche da pescatore, pantaloni e tute ispirate al workwear ma ... Leggi su panorama (Di sabato 25 settembre 2021) La seconda giornata della settimana della moda milanese si apre all'insegna della femminilità pura e istituzionale, quell'eleganza inossidabile e priva di eccessi che aziende come Max Mara e Genny sostengono da sempre.di questo stile senza tempo ci sono linearità, seduzione contemporanea, glamour sofisticato e funzionalità urbana. Per lala donna Max Mara si lascia affascinare dall'intellettualità della Beat Generation, all'opera di Françoise Sagan e al suo capolavoro Bonjour Tristesse, un'artista che immagina amori, intrighi e paradossi di un'onirica trascorsa tra ville di lusso, yacht e spiagge assolate. La Cecile dei nostri giorni diventa così una radical chic che veste giacche da pescatore, pantaloni e tute ispirate al workwear ma ...

Advertising

panorama_it : La seconda giornata della settimana della moda milanese si apre all'insegna della femminilità pura e istituzionale,… - Montecarlonews : Bagno Camilla, dove tradizione e innovazione superano i confini Nazionali - AndalusiaItaly : Dalla tradizione all’innovazione: 7 mercati in Andalusia - NOprisonersEVER : @semioticmonkey @DavideDila @cgilnazionale @TaniaScacchetti Meno male che non ha detto tra innovazione e tradizione… - a_pontani : RT @ConfindustriaL: #GlobalGoals |La circolarità rappresenta la risposta definitiva per qualsiasi industria. Candiani Denim è un’azienda te… -