Toyota Hilux: modello tutto nuovo per la Dakar (Di sabato 25 settembre 2021) Alla Dakar Toyota lancia la sfida ad Audi, Mini e BRX Hunter rinnovando il suo Hilux da cima a fondo. La filiale sudafricana della casa nipponica ha presentato il nuovo modello con la livrea ufficiosa, in attesa di vederlo con i colori definitivi. La lineup dei piloti resta invariata, al contrario della meccanica, che è stata profondamente rivista. Com’è fatto il nuovo Toyota Hilux per la Dakar? Come RX Hunter, anche Toyota giura fedeltà alla quattro ruote motrici. Ma deve adeguare il proprio progetto al nuovo regolamento, che per avvicinare la 4×4 ai buggy ha imposto un’altezza da terra maggiore, per montare le ruote più grandi (37 pollici). L’escursione degli ammortizzatori aumenta da 280 a 350 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Allalancia la sfida ad Audi, Mini e BRX Hunter rinnovando il suoda cima a fondo. La filiale sudafricana della casa nipponica ha presentato ilcon la livrea ufficiosa, in attesa di vederlo con i colori definitivi. La lineup dei piloti resta invariata, al contrario della meccanica, che è stata profondamente rivista. Com’è fatto ilper la? Come RX Hunter, anchegiura fedeltà alla quattro ruote motrici. Ma deve adeguare il proprio progetto alregolamento, che per avvicinare la 4×4 ai buggy ha imposto un’altezza da terra maggiore, per montare le ruote più grandi (37 pollici). L’escursione degli ammortizzatori aumenta da 280 a 350 ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Toyota: ecco svelata la nuova Hilux per la Dakar 2022) è stato pubblicato su Motorman… - omnifurgone : Toyota, tutto pronto per la Dakar 2022 - infoitscienza : Toyota: ecco svelata la nuova Hilux per la Dakar 2022 - BarbaraPremoli : Toyota alla Dakar 2022 con quattro equipaggi e la GR DKR Hilux T1+ - MotoriNoLimits : Toyota alla Dakar 2022 con quattro equipaggi e la GR DKR Hilux T1+ -